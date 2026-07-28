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5 yaşındaki Kerem Ali trafik kazasında hayatını kaybetti

5 yaşındaki Kerem Ali trafik kazasında hayatını kaybetti
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kerem Ali Polat, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan babası cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kerem Ali Polat, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan Kerem Ali'nin babası cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Bayburt'taki bir cenaze için Orhangazi'den yola çıkan Orhangazi Helva Köyü Derneği Başkanı Resul Polat idaresindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrilmişti. Kazada sürücü Resul Polat ile araçta yolcu olarak bulunan H.P., S.P. ve A.P. yaralanmış, araçta bulunan 5 yaşındaki Kerem Ali Polat ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözyaşları ile toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Kerem Ali Polat'ın cenazesi Sivas'tan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Minik Kerem Orhangazi Ahmet Yesevi Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İlçe mezarlığında toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan baba Resul Polat cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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