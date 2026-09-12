Trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Muş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Muş'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muş İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yunus Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yapılan törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende merhum Yıldız için dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız'ın cenazesi, Muş Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Merhum Yıldız, dualarla toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı