Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Sürücü 14 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Sert, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplam 5 kişi yaralanmıştı.

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan minibüs sürücüsü, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Eylül Cumartesi günü Alaca-Zile karayolu Mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sert yönetimindeki 34 BHL 74 plakalı minibüs ile Ahmet A. idaresindeki 66 ADH 346 plakalı odun yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Mustafa Sert, Alaca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sert, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Sert'in cenazesi öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
