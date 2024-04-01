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Trafik kavgasında kan aktı: Ağabey ve kardeşi vuruldu

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Trafik kavgasında kan aktı: Ağabey ve kardeşi vuruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde maddi hasar meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada abi ve kardeş bacağından silahla vuruldu. Saldırganlar araçla kaçarken, abi ve kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İbrahim Ağa Caddesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen bir araçla A.D. idaresindeki 41 P 3990 plakalı Mercedes marka işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yoldan geçerken kazayı fark eden V.D. aracını durdurup abisi A.D.'nin yanına gitti. V.D. ve abisi A.D. ile kazaya karışan araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkartan bir şahıs V.D. ve A.D.'ye ateş açtı. Kurşunların bacağına isabet ettiği V.D. ve A.D kanlar içinde yığıldı. Saldırgan ile yanındakiler ise kazaya yaptıkları araca binip kaçtı.

Diğer sürücüler V.D. ile A.D.'nin yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan abi-kardeş Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve işçi servisinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Hastane Trafik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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