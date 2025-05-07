Trafik Haftası'nda Bursa'da Bilinçlendirme Etkinliği

Trafik Haftası kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde kurulan kontrol noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri takmanın hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kurallarını hatırlattı. Etkinlikte vatandaşlara trafik bilincini artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası boyunca benzer bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirterek, trafikte her bireyin kurallara uymasının hem kendi hem de toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - BURSA