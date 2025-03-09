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Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?

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Bursa'da trafik denetiminden kaçmaya çalışan sürücü 10 kilometre sonra yakalandı. 3.50 promil alkollü çıkan sürücü, gözaltına alınmamak için direndiği polis ekiplerine, "Amerikan polisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi. Toplam 30 bin 328 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el kondu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki trafik denetiminde ilginç anlar yaşandı. Denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri 16 BCC 152 plakalı otomobil sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

"AMERİKAN POLİSİ MİSİNİZ?"

Sürücü Ömer K., ihtara uymayarak otomobili ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobilin önü polis ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Araçtan çıkarılan Ömer K. gözaltına alınmamak için direnirken polis ekiplerine, "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.

CEZADAN KAÇAMADI

Ömer K, polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer K'ye, 2'nci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Ömer K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile kaldırıldı.

Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

iyi işte böyle yazın ehliyeti alın bakın kimse yapmaz

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Canını ortaya koyarak görev yapan emniyet güçlerimizi Rabbim Korusun. Polisler görevini yaparken aslında hem o sarhoşun hem de diğer insanların can güvenliğini koruyor. Güvenlik güçlerini kutluyorum.

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