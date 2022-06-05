Trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha polis çevirirse durmayacağım" - Haberler

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Trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücü: "Bir daha polis çevirirse durmayacağım"

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücü: 'Bir daha polis çevirirse durmayacağım'

Kartal'da trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olarak yakalanan ve daha önce de yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlenen sürücü, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım" dedi. Ekiplerin abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik yaptığı denetimde sürücülere, 36 bin 929 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kartal sahil yolunda abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan sürücülere alkol testi de yapıldı. Eksik evraklı, abart egzozlu ve alkollü sürücülere ceza yağdı. Kurallara uymayan ve eksikleri bulunan sürücülere toplam 36 bin 929 lira ceza kesildi.

"BİR DAHA DURURSAM SUÇ BULMAYIN"

Ekiplerin demetimi sırasında alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, ikinci kez polise yakalandı. Daha önce de alkollü yakalandığı için 2 yıl ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü, 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücünün ikinci kez yakalanması üzerine sürücü belgesinin süresi 5 yıla çıktı. Polisin işlem yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü, kameralara dönerek, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım" ifadeleri kullandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kartal 3. Sayfa Güncel Haberler

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