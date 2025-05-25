Trafik Denetiminde Rekor: 3,6 Milyon Araç Kontrol Edildi

15-22 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 araç denetlendi 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15-22 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 aracın denetlendiğini 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 15-22 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Kask takmayan 475 bin 976 motosiklet sürücüsüne ceza

1 Ocak - 21 Mayıs tarihleri arasında kask kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ve yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kask kullanımının önemine değinerek, "Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verdi.