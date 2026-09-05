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Niksar'da Uyuşturucu Hükümlüsü Trafik Denetiminde Yakalandı

Niksar'da Uyuşturucu Hükümlüsü Trafik Denetiminde Yakalandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik denetimi sırasında durdurulan bir şahsın, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında yakalanan şahsın, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde K.R.V. (34) durduruldu. Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede K.R.V.'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Çamlıbel Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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