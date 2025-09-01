Trafiği Tehlikeye Atan Sürücü Yakalandı
İstanbul Avcılar'da trafiği tehlikeye atarak sürüş yapan M.Ç. isimli sürücü yakalandı. Ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Avcılar'da, trafiği tehlikeye atarak giden araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye ceza kesilirken, hakkında adli işlem yapıldı.
Avcılar'da, trafiği tehlikeye atarak araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada sürücü plakası ve kimliği tespit edildi. Belirlenen M.Ç. (26) isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Sürücü hakkında trafik yer işaretlerine uymamak, yakın takibe uymamak, sinyal vermemek, saygısızca araç kullanmak maddelerinden para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL