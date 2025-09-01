Trafiği Tehlikeye Atan Sürücü Yakalandı

Trafiği Tehlikeye Atan Sürücü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da trafiği tehlikeye atarak sürüş yapan M.Ç. isimli sürücü yakalandı. Ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da, trafiği tehlikeye atarak giden araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye ceza kesilirken, hakkında adli işlem yapıldı.

Avcılar'da, trafiği tehlikeye atarak araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada sürücü plakası ve kimliği tespit edildi. Belirlenen M.Ç. (26) isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücü hakkında trafik yer işaretlerine uymamak, yakın takibe uymamak, sinyal vermemek, saygısızca araç kullanmak maddelerinden para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aydın'da mühimmat imhası sırasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Patlayıcılar 'imha' sırasında infilak etti! Bilanço ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek gözünü kararttı! Uğurcan Çakır için dev teklif

Dursun Özbek gözünü kararttı! 25 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.