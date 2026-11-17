Trabzon Yomra'da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı, 1’i ağır 3 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çamlıyurt mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan Aydın Can'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.