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Trabzon'da balık fabrikasında yangın

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Trabzon'da balık fabrikasında yangın Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir balık fabrikasında yangın çıktı.

Trabzon'da balık fabrikasında yangın

TRABZON - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir balık fabrikasında yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangın için bölgeye itfaiye araçları gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Derebaşı mahallesinde kurulu bir balık fabrikasında saat 13.30'da nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin dumanı kilometrelerce uzakta bulunan vatandaşlar tarafından görülürken, bölgeye çok sayıda İftaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmalarına Giresun'un Eynesil ilçesi İtfafiye ekipleri de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşikdüzü İtfaiye Trabzon 3. Sayfa Haberler

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