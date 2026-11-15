Trabzon'un Araklı ilçesinde çöp tırı devrildi, 1 sürücü yaralandı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kaza ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp tesisine yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçen tır yoldan çıktı. Yol seviyesinin altında kalan araziye devrilerek yan yatan tırın sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yolun alt kısmındaki arazide yan yatan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine ekip çağrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı