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Trabzon Ortahisar'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli yakalandı

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Trabzon Ortahisar'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü, 2 şüpheli yakalandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden motosikletle kaçan 2 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay saat 14.45 sıralarında Çukurçayır Mahallesi Hasan Turfanda Caddesi'nde yaşandı. Ömer Faruk Bostan (28) isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan S.S. (44) ve E.K. (37) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada S.S., yanındaki tabancayla Ömer Faruk Bostan'a ateş etti. 2 şüpheli olay yerinden motosiklet ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan 2 şüpheli şahıs polis ve jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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