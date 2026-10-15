Trabzon Of'ta silahlı kavgada 58 yaşındaki kişi 5 kurşunla yaralandı

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Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi, çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay saat 19.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Liman içindeki balıkçı damlarının olduğu yerde yaşandı. Eşref Kemal Saral (58) henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Olay sonrası Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı