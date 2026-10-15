Haberler

Trabzon Of'ta silahlı kavgada 58 yaşındaki kişi 5 kurşunla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde silahlı kavgada 58 yaşındaki bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kurşunla yaralandı. Yaralı, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi, çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay saat 19.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Liman içindeki balıkçı damlarının olduğu yerde yaşandı. Eşref Kemal Saral (58) henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Olay sonrası Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonu bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti

Tam 13 kez ameliyat olmuştu! Ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı
SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı

SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Anamur'da pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can davasında savcıdan ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcı en ağır cezayı istedi! Anne sanığın özrünü kabul etmedi
3 kişinin öldüğü davada sanıktan dikkat çeken savunma

3 kişinin öldüğü davada sanık kendini böyle savundu: Ben katil değilim
BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

Para, Galatasaray'a huzur getirmedi