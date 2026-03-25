Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sakarya: "Çok şükür şu anda bir can kaybı yok"

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının sebebi henüz belirlenememekle birlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, fındık fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmadığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Trabzon'daki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın büyük bir bölümünü saran alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangında bir can kaybının olmadığını belirten Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, "Tam net bilmemekle birlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Bunun tam tespiti yangın söndürüldükten sonra yapılacak. Çok şükür şu anda bir can kaybı yok. Yangın halen daha kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Burası bir fındık fabrikası. Şirketin birkaç tane tesisi var, onlardan bir tanesi burada. Depoda başlayan bir yangın. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
