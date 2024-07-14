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Trabzon'da Yağmur Sonrası Balık Çiftliği Sular Altında

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Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir balık çiftliği sular altında kaldı. Golaşa deresinin taşması sonucu çamurlu sular çiftliği etkiledi.

Trabzon'da etkili olan yağmurun ardından birçok derede taşma meydana gelirken, Araklı ilçesinde ise bir balık çiftliği sular altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde Trabzon'un merkezinde başlayan yağmur, bugün de etkisini göstererek Araklı'da hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinde şiddetini arttıran yoğun yağış Taşgeçit Mahallesi'nde Golaşa deresinin taşmasına neden oldu. Bölgede bulunan bir balık çiftliği de çamurlu sular altında kaldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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