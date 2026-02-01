Haberler

Araklı Tüneli'nde kaza: 4 yaralı

Araklı Tüneli'nde kaza: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Araklı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayda yangın söndürme su vanasına çarpılması sonucu patlama yaşandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Araklı Tüneli'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçların tünel içindeki yangın söndurme su vanasına çarpması sonucu vanada patlama meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleri yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke