Trabzon'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kaza Beşikdüzü-İskenderli bağlantılı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçedeki simitçi esnaflarından 54 yaşındaki Mehmet Saraç, sürücüsü belirlenemeyen 61 AK 280 plakalı aracın kendisine çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Saraç bugün Cuma namazına müteakip Beşikdüzü Eski Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Vardallı mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. - TRABZON