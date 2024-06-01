Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Sulak yaylasında bugün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmet Demiray (52) yönetimindeki 61 ACT 168 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada İsmet Demiray olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON