Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün Dernekpazarı ilçe girişindeki tünelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Of istikametine gitmekte olan Mehmet Zeki Birinci (80) yönetimindeki 61 FK 497 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen kepçe ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON