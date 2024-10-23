Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Trabzon'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın dereye uçması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yomra ilçesi Özdil yolu Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. yönetimindeki 55 AIS 739 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde bulunan sürücü Ş.S. ve F.S. yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası derede ters dönen araç çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa trabzon trafik Yomra Yaşam Kaza

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi
İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ saldırısını kim üstlendi? Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir? Ankara TUSAŞ patlama anı! (VİDEO) TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu? Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı? SON DAKİKA: TUSAŞ'ta ne oldu? (SALDIRI ANI İZLE) TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı? TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi? Ankara TUSAŞ'ta patlama oldu! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu? DİDEM ARSLAN CANLI İZLE (23 EKİM) Yenidoğan Çetesi mağduru aileler ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.