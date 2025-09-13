Trabzon'da Trafik Kazası: 15 Yaralı

Haberler

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne bir tır çarptı. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Azerbaycan plakalı tır hızla çarptı. Minibüs, kaza sonrası önündeki taş kamyonu ile tır arasında sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

