Trabzon'da suç örgütü suçlaması ile adliyeye sevk edilen 20 kişiden 12'si tutuklandı

Trabzon'da 2020-2026 yılları arasında silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma ve silahlı saldırı gibi 20 ayrı suçu örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu bir hafta önce gözaltına alınan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında birçok suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işlediklerine dair önemli delillere ulaşıldı.

Başsavcılık talimatları doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında örgütlü şekilde hareket ederek silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma ve örgüte yardım etme suçlarının yanı sıra, örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu suç örgütünün bu süreçte toplam 20 ayrı olaya karıştığı ve eylemlerini örgüt içi talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trabzon merkezli olarak Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Trabzon merkezli operasyonda ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan bir şüpheli ile birlikte Trabzon'da 18, Ankara'da 1, Gümüşhane'de 1 ve Samsun'da 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli 28 Nisan günü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılırken, bir haftanın ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgularının ardından şüphelilerden 8'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilirken, şüphelilerden 12'si ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı