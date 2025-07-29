Trabzon'da Selfie Çeken Motosiklet Sürücülerine Ceza

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde seyir halindeyken selfie çeken motosiklet sürücüleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 5.327 TL ceza aldı.

Trabzon'da seyir halindeyken selfie çeken motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde bulunan iki motosiklet sürücü cep telefonunu çıkartarak selfie çekti. O anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, sosyal medyaya yüklenen videonun ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından tespit edilen motosiklet sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 5 bin 327 TL idari para cezası uygulandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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