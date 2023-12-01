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Trabzon'da Sahte Altın Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir kadının sahte altın satmaya çalışması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılık olayının İstanbul'dan kiralanmış bir araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Yakalanan 3 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Trabzon'da bir kadın, kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcu kendisine bir kadının sahte kolye satmak istediğini emniyet güçlerine bildirdi. Devamında yapılan araştırma ve incelemeler sonrasında

yine Çarşıbaşı ilçesinde aynı şekilde gerçekleştirilen dolandırıcılık olayını da M.M. isimli kişinin İstanbul'dan kiralandığı araçla ilçeye gelerek gerçekleştirdiği tespit edildi. İlçedeki liman bölgesinde M.M. ve yabancı uyruklu N.K. isimli şahıs araç içerisinde yakalandı. Aracın içerisinde yapılan detaylı aramada piyasa değeri 325 bin TL olan 178,74 gr. altın görünümünde malzemeler ve 23 bin 125 TL nakit para bulundu. Yakalanan 3 kişi ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşıbaşı Trabzon Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3. Sayfa Haberler

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