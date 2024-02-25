Trabzon'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden Vakfıkebir ilçesi yönüne giden K.B. (23) yönetimindeki otomobil, Vakfıkebir Devlet Hastanesi mevkiinde içinde 5 kişinin bulunduğu 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlardaki 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü K.B. Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı da hastanelere kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının tedavileri sürerken, durumu ağır olan 61 AGG 070 plakalı araçtaki yaralılar A.O.K. (15) ve M.K.'nın (22) ise kaldırıldıkları hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON