Dolmuş bekleyen kadın minibüsün altında böyle kaldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde oturduğu sitenin önünde dolmuş bekleyen kadın kendisini fark etmeyen bir minibüsün altında kalarak sürüklenirken, o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 4 Aralık günü Kaşüstü mahallesinde Y.S'nin (56) kullandığı minibüs, oturduğu sitenin önünde dolmuş bekleyen N.E'ye (42) çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti. Kazada vücudunun değişik yerlerinde kırıklar oluşan N.E, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen N.E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak N.E.'nin tekrar şikayeti ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S, yeniden gözaltına alındı. Zanlı hakkında mahkeme "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi. - TRABZON