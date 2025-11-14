Haberler

Trabzon'da Maskeli Hırsız, 70 Yaşındaki Kadını Darbeyle Soydu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evin banyosunun camını kırarak içeri giren maskeli bir saldırgan, 70 yaşındaki kadını etkisiz hale getirip kolundaki iki altın bileziği çaldı. Jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli ve eldivenli bir şahıs, evin banyosunun camını kırarak içeri girdi. Sesler üzerine uyanan Ayşe K., karşısında saldırganı görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından kadını etkisiz hale getirip ağzını bantlayan saldırgan, kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Bantlardan kurtulmayı başaran Ayşe K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Evde parmak izi çalışması yapıldığı, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
