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Bariyerlere çarpan kiremit yüklü tırda yangın çıktı

Bariyerlere çarpan kiremit yüklü tırda yangın çıktı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde seyir halindeki kiremit yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yola saçılan kiremitler vatandaşların yardımıyla temizlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde seyir halindeki kiremitli yüklü bir tırın bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kaza, Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi'nde, Gümüşhane-Trabzon karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen tırın kasasında bulunan kiremitler karayoluna saçıldı. Sürüklenmenin ardından iki bariyer arasında kalan tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaza sonrası tırın kasasından yola saçılan kiremitler nedeniyle ulaşım aksarken, bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler de çalışmalara destek verdi. Vatandaşlar, karayoluna dökülen kiremitleri kendi imkanlarıyla yol kenarına taşıyarak trafiğin yeniden açılmasına katkı sağladı. Karayoluna dökülen kiremitlerin ve araç kalıntılarının temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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