Haberler

Trabzon'da kayıp genç her yerde aranıyor

Trabzon'da kayıp genç her yerde aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 yaşındaki Enes Terzi, evinden 4 gün önce ayrıldıktan sonra kayboldu. Kayıp gence ait kıyafetler Beşirli dolgu sahasında bulundu ve arama çalışmaları karada, denizde ve havadan devam ediyor.

Trabzon'da 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi her yerde aranıyor. Kayıp gence ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin son olarak Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından sahil ve denizde de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Trabzon'un 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetler Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil hattı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyeti başlatan ekipler, çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince drone ile havadan tarama yapılırken, dalgıç ekipleri denizde arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik ve polis botları da deniz yüzeyinde arama-tarama faaliyetine katılıyor.

Öte yandan, bölgede sürdürülen arama çalışmalarını, sahil kesiminde toplanan bazı vatandaşların da meraklı gözlerle takip ettiği görüldü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir