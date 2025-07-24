Trabzon'da Kaybolan Metin Uzun İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Kaybolan Metin Uzun İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Araklı ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Metin Uzun için başlatılan arama çalışmaları, sarp arazi koşullarında devam ediyor. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 2 gün önce kaybolan Metin Uzun isimli kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yeşilçe mahallesinde yaşayan Metin Uzun (65), önceki gün gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Metin Uzun'u arama çalışmaları sarp arazide sürdürülüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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