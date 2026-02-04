Haberler

Trabzon'da kayıp genci arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi

Trabzon'da kayıp genci arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ocak'tan beri kaybolan 25 yaşındaki Enes Terzi için Trabzon'da devam eden arama çalışmaları, 3 gündür süren kötü hava koşulları sebebiyle durduruldu. Arama çalışmaları AFAD ile birlikte birçok ekip tarafından yürütülüyor.

Trabzon'da 27 Ocak günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 9 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'yi denizde arama çalışmaları 3 gündür devam eden hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gence ait olduğu değerlendirilen kıyafetler, Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma SAK, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve ANDA ekiplerinin yanı sıra 112, psiko-sosyal destek ve Kızılay personelleri de destek vermişti. Arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait helikopter desteğiyle sürerken çalışmalara 21'i dalgıç yaklaşık 80 personel katılmıştı. Denizden ve havadan arama çalışmaları 3 gündür devam eden hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Arama faaliyetleri çerçevesinde 13 adet menfeze AFAD ve itfaiye ekiplerince bakılırken şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı