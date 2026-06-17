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İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü

İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak öldü
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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun (30), elektrik akımına kapılarak su kuyusuna düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun (30) İsimli işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçinin, binanın temeli için açılan su kuyusuna düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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