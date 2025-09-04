Haberler

Trabzon'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki inşaat işçisi Erhan Deniz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalışan Erhan Deniz (25), merdivenin elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Akıma kapılan genç işçi olay yerinde yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
