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Trabzon'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 İşçi Yaralandı

Trabzon'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 3 İşçi Yaralandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Çöken iskelenin altında kalan bir işçiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kaldığı iddia edilen bir işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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