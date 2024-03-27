Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalırken, toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini kurtarma çalışmaları devam ediyor. - TRABZON