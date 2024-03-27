Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalırken, toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini kurtarma çalışmaları devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trabzon 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli? Uğur Bahar kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Uğur Bahar kaç yaşında, nereli? Pegasus 1 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? DEM Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Turhal adayı Muhammet Emin Özen kimdir? DEM Parti Tokat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Merkez adayı Gülce Vidinli kimdir? DEM Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Yıldızeli adayı Semiha Şahin kimdir? Mahmut Koçak kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak kaç yaşında, nereli? Hasan Uluarabacı kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Uluarabacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title