Trabzon'da Horoz Dövüşü Yapan 4 Kişiye Ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 4 kişi toplam 13 bin 500 bin TL para cezasına çarptırılırken, ellerindeki 9 dövüş horozuna da el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri Akçaabat ilçesi Tütüncüler mahallesinde bir evin deposunda horoz dövüşü yaptırıldığına dair alınan ihbara üzerine söz konusu yere baskın düzenledi. Yapılan baskında depoda 11 şahsın olduğu, özel olarak hazırlanan ring içerisinde 2 adet horozun dövüştürüldüğünü, taşıma çantası içerisinde dövüştürülmek için bekleyen 7 adet horozun bulunduğunu tespit etti. Toplam 9 adet horoz koruma altına alınırken, horoz sahibi O.K., Ö.B., K.D. ve T.K. isimli şüphelilere '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/A (Hayvanlara fiziksel acı çektirmek) maddesine aykırı davranıştan toplamda 13 bin 500 TL para cezası uygulandı. 9 horoz ise veteriner hekim tarafından yapılan muayenelerinden sonra Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Hayvan sahibi olan 4 şüpheli ve olay yerinde seyirci olarak bulunan 7 kişi hakkında '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi (Hayvanları dövüştürme) kapsamında adli tahkikata başlatıldı. - TRABZON