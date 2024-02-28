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Trabzon'da feci kaza: Bir öğrenci daha hayatını kaybetti

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen kazada lise öğrencisi Murat Kazancı da hayatını kaybetti. Kazada toplamda 6 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 25 Şubat Pazar günü 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı feci kazadan bir ölüm haberi daha geldi. Kazada yaralanan lise öğrencisi Murat Kazancı da hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 25 Şubat Pazar gecesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobilin Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada Ahmet Onur Koçal kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Aynı kazada ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Murat Kazancı'nın da bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Murat Kazancı'nın cenazesi, bugün Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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