Trabzon'da Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykara ilçesindeki bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir Özel Harekat polisi ve babası gözaltına alındı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak bir Özel Harekat polisi ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan 2 kişi, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan F.H. (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.