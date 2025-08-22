Trabzon'da Düğün Merasiminde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dün düzenlenen düğün merasiminde, gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş, faciaya neden oldu. Seken kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde bir evde yapılan düğün merasiminde, gelin alma sırasında 2 kişi tarafından tarlaya doğru gelinin evden çıkışı sırasında ateş açıldı. Seken kurşunların isabet ettiği Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı. Ağır yaralanan Fuat Han kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Düğünde ateş ettikleri belirlenen ve Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar düğünü kayda alan dron kamerası tarafından kayda alındı. Olay sonrası Y.E.B.'nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu gözlendi.