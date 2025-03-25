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Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında balık avlayan bir grup, su yüzeyinde hareketsiz halde bir erkek cesedi buldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Nihat Usta Köfte salonu karşısında sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz halde duran bir cesetle karşılaştı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yüzüstü şekilde yüzen cansız bedeni fark eden balıkçılar, durumu 112 ihbar hattına bilgi verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri yönlendirilirken, denizdeki cesedin 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik dalgıçları cesedi teknelerine alırken, ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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