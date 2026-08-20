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Giresun'da kaybolan M.A.'nın cesedi Trabzon'da bulundu

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Trabzon’da denizde bulunan erkek cesedinin, Giresun’da sel sularına kapılarak kaybolan M.A.’ya ait olduğu belirlendi.

Trabzon'da denizde bulunan erkek cesedinin, Giresun'da sel sularına kapılarak kaybolan M.A.'ya ait olduğu belirlendi.

Giresun'da 13 Ağustos tarihinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkiinde Karabulduk deresinin yükselmesi sonucu bir araç sel sularına kapılmıştı. Araçta bulunan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu.

Bölgede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlardan M.A.H.'nin (16) cansız bedeni 18 Ağustos tarihinde dere kenarında bulunmuştu. Diğer kayıp vatandaş M.A. (45) için arama çalışmaları devam ederken, 19 Ağustos tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulunmuştu. Bulunan naaşın M.A.'ya ait olabileceği değerlendirilirken, kesin kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatılmıştı. Adli tıp ekipleri tarafından yapılan DNA testi sonucunda Trabzon'da bulunan cesedin, Keşap'ta kaybolan M.A.'ya ait olduğu kesinleşti. M.A.'nın cenazesinin yarın Keşap ilçesinde kılınancak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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