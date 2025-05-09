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Trabzon'da Denizde Boğulan İki Çocuğun Kimlikleri Belirlendi

Trabzon'da Denizde Boğulan İki Çocuğun Kimlikleri Belirlendi
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize giren 14 ve 15 yaşındaki iki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon'da serinlemek için girdikleri denizde boğularak ölen 2 çocuğun kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra serinlemek için denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisinin 112'ye ekiplerine ulaşmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri gönderildi. Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliklerinin Söğütlü Ortaokulu öğrencisi Çınar Karbuz (14) ile lise öğrencisi Tolgahan Bıçak (15) oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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