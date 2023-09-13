Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığı Kaynaklı Kavga: 2 Ölü

Trabzon'da yaşanan arazi anlaşmazlığı kaynaklı kavgada Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli kaçtı ve aranıyor.

TRABZON'da, arazi anlaşmazlığı kaynaklı kavgada Azmi Şükrü İğci (79), kardeşi Osman İğci (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 11.30'da, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Azmi-Osman İğci kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak kaçtı. Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.