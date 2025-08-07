Trabzon'da Araç Dereye Uçtu, 4 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Araç Dereye Uçtu, 4 Kişi Kurtarıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir araç dereye düştü. Araçtaki 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye uçtu. Araçtaki 4 kişi, boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkeli Mahallesi sınırlarındaki Guguda Deresi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 61 ADN 990 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle dereye yuvarlandı. Kazayı gören Remzi Başkır isimli vatandaş, hızla suya atlayarak araçta bulunan 4 kişiyi çıkarmayı başardı.

Su göletinde kısmen batan araçtan çıkarılan yaralılar, çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla yola taşındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
