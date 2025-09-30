Trabzon açıklarında Ukrayna'ya ait kamikaze insansız deniz aracı bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna'ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bomba yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine alarak kıyıya getirdi. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, Çarşıbaşı limanından insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, SAT ekiplerinin incelemesi sonrası İstanbul'dan insansız deniz araçları ile ilgili uzman ekipler Trabzon'a davet edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Yoroz Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Balıkçılarımız gece denizde bir fiber bot buldular bunu limana getirdiler. Yetkililer geldi inceleme yaptı. İçinde bomba olduğu belirlendi. Tekne limanımızda duruyor. Balıkçılarımız limana giremiyor limanı balıkçılara kapattık, onun mağduriyetini yaşıyoruz. Bomba ekibi gelecek. Onları bekliyoruz. Ekipler büyük ihtimalle İstanbul'dan gelecekmiş. Ukrayna yapımı bir bomba varmış içerisinde. Bu insansız bir deniz aracı. Darbeye karşı patlıyormuş" dedi.

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait Magura V5 serisi kamikaze tipi insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlanan kamikaze deniz araçları Rus donanmasına ait çok sayıda saldırıda kullanıldı. - TRABZON