Haberler

Trabzon açıklarında Ukrayna'ya ait kamikaze insansız deniz aracı bulundu

Trabzon açıklarında Ukrayna'ya ait kamikaze insansız deniz aracı bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan bomba yüklü kamikaze insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi. Deniz aracı, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından incelenecek.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna'ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bomba yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine alarak kıyıya getirdi. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, Çarşıbaşı limanından insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, SAT ekiplerinin incelemesi sonrası İstanbul'dan insansız deniz araçları ile ilgili uzman ekipler Trabzon'a davet edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Yoroz Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Balıkçılarımız gece denizde bir fiber bot buldular bunu limana getirdiler. Yetkililer geldi inceleme yaptı. İçinde bomba olduğu belirlendi. Tekne limanımızda duruyor. Balıkçılarımız limana giremiyor limanı balıkçılara kapattık, onun mağduriyetini yaşıyoruz. Bomba ekibi gelecek. Onları bekliyoruz. Ekipler büyük ihtimalle İstanbul'dan gelecekmiş. Ukrayna yapımı bir bomba varmış içerisinde. Bu insansız bir deniz aracı. Darbeye karşı patlıyormuş" dedi.

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait Magura V5 serisi kamikaze tipi insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlanan kamikaze deniz araçları Rus donanmasına ait çok sayıda saldırıda kullanıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Beylikdüzü'nde evinin önünde kurşunlanan genç kurtarılamadı

Beylikdüzü'nde evinin önünde kurşunlanan genç kurtarılamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.