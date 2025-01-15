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Tosya İtfaiyesi 2024'te Yangın ve Trafik Kazalarına Hızlı Müdahale Etti

Tosya İtfaiyesi 2024'te Yangın ve Trafik Kazalarına Hızlı Müdahale Etti
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Tosya ilçesinde 2024 yılı boyunca itfaiye ekipleri, 31 bina yangını ve 21 trafik kazasına müdahalede bulundu. Yangınların yol açtığı olaylar ve kazaların sonuçları hakkında yapılan bilgilendirmede, hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında bilgiler verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri 2024 yılı boyunca 31 bina yangını, 21 trafik kazasına müdahalede bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2024 yılı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Paylaşılan verilere göre, ilçe genelinde 2024 yılında 29'u özel mülkiyette, 2'si kamu binalarında olmak üzere toplam 31 binada yangın çıktı. Bir yıl içerisinde ilçe genelinde 9 atölye, iş yeri ve fabrikada çıkan yangını da ekiplerce söndürüldü. İlçede 10 motorlu taşıt yangınına müdahale edilirken, 10 orman yangını, 23 ot, saman, çöp ve ekin yangını meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, elektrik kontağından 8, ocak, soba ve kalorifer yangınından 9, baca tutuşması 12, sigara ve kibrit 2, yanıcı ve patlayıcı madde kullanımı 2 yangına sebep olurken, 2 kundaklama olayı gerçekleşti. Ayrıca 49 yangının ise sebebi belirlenemedi.

Tosya itfaiyesi ekipleri, 2024 yılı boyunca meydana gelen 21 trafik kazasına müdahalede bulundu. Bu kazalarda 26 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, ayrıca 1 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

2024 yılı boyunca Tosya'da yalnızca 1 kez sel ve su baskını yaşandığının belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olayın büyümeden kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulandı.

Tosya İtfaiye Müdürlüğü, yıl boyunca görev yapan tüm ekip üyelerine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. İtfaiye yetkilileri, yangınların ve kazaların önlenebilmesi için vatandaşlara dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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