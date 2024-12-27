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Tosya'da Yoğun Sis Trafiği Felç Etti

Tosya'da Yoğun Sis Trafiği Felç Etti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazalar D100 karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesiyle tırın makaslaması sonucu yaşanan kazalarda yaralanan olmadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazalar sebebiyle trafik felç oldu.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü D100 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır makaslayarak kaza yaptı. Samsun istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. D100 karayolu Çorum kavşağında da yoldan çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yaşanan kazalar sebebiyle D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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