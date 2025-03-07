Tosya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada sentetik ecza hapları, 19 gram amfetamin sıkılmış halde tütün, 1 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı. - KASTAMONU